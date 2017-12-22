Престарелый священник развёлся с молодым манекенщиком из-за постоянных тусовок

Ради молодого жениха священнослужитель продал свой дом и переехал в другую страну.

Бывший священник из Великобритании 79-летний Филип Клементс, решил развестись со своим супругом — манекенщиком Флорином Марином, который моложе его на 50 лет. Причиной послужили постоянные вечеринки, закатываемые последним. Об этом сообщает The Mirror.

Ради жениха, который на 50 лет моложе, Клементсу пришлось уволиться, переехать из Британии в Румынию и продать дом, чтобы приобрести жильё в Бухаресте. Брак заключили весной этого года.

Через пять месяцев после свадьбы бывший священник почувствовал себя одиноким и жалким, так как его партнёр, который работал в модельном бизнесе, постоянно устраивал тусовки, куда приглашал сверстников, или просто отправлялся с ними в клуб. Сам же британец не смог найти друзей, так как не выучил румынский на должном уровне.

Филип Клементс решил развестись и отправиться на родину. Квартиру в Румынии он отписал партнёру. Сейчас бывший священник живет у своего приятеля в пристройке дома. При этом манекенщик, по его словам, спокойно отнёсся к разрыву.