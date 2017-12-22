Минтранс уточнит проект железной дороги к Крымскому мосту

В ведомстве подчеркнули, что уточнение технических решений не повлияет на сроки проекта.

Специалисты Министерства транспорта России уточнят технические решения проекта железнодорожных подходов к Крымскому мосту через Керченский пролив. Как рассказали в пресс-службе ведомства, уточнения необходимы для обеспечения должного уровня исполнения проекта, при этом данная процедура никак не должна сказаться на сроках строительства моста, сообщила в пятницу пресс-служба Минтранса России.

— Дополнительный объём работ не повлияет на сроки реализации проекта, — сообшил представитель пресс-службы Минтранса России.

Отметим, проект железной дороги к мосту со стороны Крыма предполагает прокладку двухпутной линии. Общая протяжённость составит 18,2 километра. Кроме того, на этом отрезке появится новая станция Керчь Южная, будет реконструирована станция Багерово, а также возведены несколько путепроводов и даже тоннель. Срок реализации — декабрь 2019 года.

— Концептуально проект остаётся неизменным, требуется только изменение типа основания под железную дорогу, — пояснили в минтрансе.