Саночника Демченко пожизненно отстранили от Олимпиад

МОК ввёл санкции в отношении 11 российских спортсменов, в том числе ещё одной саночницы Татьяны Ивановой.

Российский саночник Альберт Демченко лишён двух серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи и пожизненно отстранён от Олимпиад. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), основываясь на выводах дисциплинарной комиссии под руководством Дениса Освальда.

Под аналогичные санкции попала ещё одна российская саночница — Татьяна Иванова. Обоих спортсменов обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

Демченко — трёхкратный чемпион Европы (2006, 2010 и 2012), обладатель Кубка мира — 2005, заслуженный мастер спорта России. На Играх-2014 года он завоевал две серебряных медали (в личном турнире и в эстафете), в активе Ивановой — серебро (эстафета). По окончании Олимпиады в Сочи Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена и сейчас занимает пост главного тренера национальной команды по санному спорту.