Ассоциация криптовалют разработала законопроект об ICO

Согласно документу, чтобы проводить инвестиции с использованием блокчейна, компаниям необходимо будет получать специальную аккредитацию, согласно условиям правительства.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовила проект закона об ICO — коллективных инвестициях с использованием технологии блокчейн. Планируется, что 27 декабря его окончательная версия будет представлена в Торгово-промышленной палате, сообщил RNS со ссылкой на источник из числа авторов документа.

Отмечается, что в новом законопроекте криптовалюты не упоминаются. Документ вносит поправки в уже существующий закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" и вводит понятия "распределённый реестр" и "смарт-контракт".

Ассоциация предлагает сформировать государственный реестр краудфандинговых площадок, каждая из которых должна быть зарегистрирована на территории РФ как юридическое лицо и получить госаккредитацию. Порядок аккредитации площадок и отбора банков-посредников в сборе ICO будет определять правительство.

РАКИБ предлагает физлицам разрешить инвестировать в ICO одного проекта максимум 20 млн рублей, индивидуальным предпринимателям — не более 100 млн рублей, юридическим лицам — сколько угодно. Однако суммы могут измениться в процессе правок документа.

Отмечается, что перечень банков, которые смогут осуществлять переводы денежных средств участников ICO будет вводить Центробанк.