В Петербурге задержали криптовалютного мошенника

В Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, 27-летний потерпевший нашёл в Сети недобросовестного продавца биткоинов, который обещал электронную валюту по цене ниже рыночной. Они встретились в аэропорту Пулково, злоумышленник предоставил данные криптовалютного кошелька на бумажном носителе, а покупатель перевёл ему более 1,5 млн рублей.

Позже выяснилось, что биткоины на счёт жителя Краснодара так и не поступили.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий выявлен 42-летний петербуржец, — добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело.