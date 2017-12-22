"Второй Пугачёвой не стать". Алибасов готов быть продюсером певицы Ксении Собчак

Телеведущая, которая заявила о желании выставить свою кандидатуру на президентских выборах, уже исполнила свою первую композицию.

Продюсер Бари Алибасов заявил Лайфу, что готов выступить в качестве продюсера Ксении Собчак. Ранее теледива во время гала-концерта проекта "Новая фабрика звёзд" исполнила песню о том, что не качает попу, а грудь у неё первого размера.

— С Ксенией Собчак мы знакомы давно. Её отец любил группу "На-на". Она часто бывала у нас на концертах в Питере. У меня к ней были почти семейные чувства, что ли, — отметил Алибасов.

Продюсер подчеркнул, что новость "Собчак запела" удивления у него не вызвала. При этом он отметил, что она поёт живьём, в отличие от многих звёзд шоу-бизнеса.

— Она спела блистательно. Она мне даже напомнила молодую Аллу Пугачёву. Дать ей достойный репертуар — и она всех порвёт. Второй Аллой Пугачёвой она не станет, но будет яркой звездой на эстраде, с собственным характером и чувственностью, — подчеркнул Алибасов.

Алибасов отметил, что в случае с Собчак нужно быть "в мейнстриме социальных явлений". По словам продюсера, чтобы иметь массовый спрос, необязательно "петь песни для 40-летних".

Ранее Лайф сообщал, что телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о своём намерении, записала песню. Автором композиции стал продюсер шоу Виктор Дробыш.