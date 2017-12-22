Рамзан Кадыров прокомментировал итоги голосования в ООН по статусу Иерусалима

Как отметил глава республики, такие политики, как Трамп, приходят и уходят, а Иерусалим остаётся в истории и будет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что голосование в Генассамблее ООН по вопросу статуса Иерусалима прекрасно показало, что признание США этого города столицей Израиля являлось незаконным. Более того, количество стран, которые поддержали решение резолюции, показало, что практически весь мир осуждает решение президента США Дональда Трампа.

— Организация Объединённых Наций назвала незаконным решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. За эту резолюцию проголосовали 128 государств. Результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима, — написал глава Чечни на своей странице в "Инстаграме".

Кроме того, глава Чечни обратил внимание на то, какие страны поддержали США во время голосования. Помимо Израиля это были Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. При этом Кадыров подчеркнул, что совпало это голосование со словами Трампа о том, что США урежет финансовую помощь тем странам, которые не поддерживают американскую позицию в ООН.

— Исключительно правильно выразил по этому поводу консолидированную позицию мирового сообщества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив: "Дорогой Дональд, вы не можете купить демократическую волю за доллары". — добавил Кадыров.

Напомним, Генассамблея ООН на голосовании 21 декабря не поддержала решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Против переноса выступили 128 стран. После этого некоторые представители израильского правительства предложили разорвать все связи с ООН.