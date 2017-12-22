Рамзан Кадыров прокомментировал итоги голосования в ООН по статусу Иерусалима

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что голосование в Генассамблее ООН по вопросу статуса Иерусалима прекрасно показало, что признание США этого города столицей Израиля являлось незаконным. Более того, количество стран, которые поддержали решение резолюции, показало, что практически весь мир осуждает решение президента США Дональда Трампа.
— Организация Объединённых Наций назвала незаконным решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. За эту резолюцию проголосовали 128 государств. Результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима, — написал глава Чечни на своей странице в "Инстаграме".
Ассаламу алайкум! Организация Объединённых Наций назвало незаконным решение Президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. За эту резолюцию проголосовали 128 государств. За Вашингтон подняли руки только девять стран. Хотелось бы их назвать. Это - Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. Представляете, какая компания аплодирует Тель-Авиву и Вашингтону. Не поленитесь, обновите свои знания об этих друзьях США. При этом иного выбора у стран не было. Ведь накануне Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях им ничего не оставалось, как поддакивать США. Однако, результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима. Исключительно правильно выразил по этому поводу консолидированную позицию мирового сообщества Президент Турции @rterdogan Реджеп Тайип Эрдоган, заявив: «Дорогой Дональд, вы не можете купить демократическую волю за доллары». Израиль не признаёт резолюцию. Получается как в известной повести Куприна у капитана Слива: «Уся рота, ч-чёрт бы её побрал, идёт не в ногу. Один п-подпоручик идёт в ногу». Только Трамп с Нетаньяху шагают в ногу, а все остальные страны, президенты, премьеры, короли в вопросе Иерусалима неправы. Трампы приходят и уходят, как ушли из Белого дома Никсон, Рейган, старший и младший Буши, Обама, Клинтон, а Иерусалим будет вечно существовать, пока есть этот мир! #Кадыров #Россия #Чечня #Иерусалим
Кроме того, глава Чечни обратил внимание на то, какие страны поддержали США во время голосования. Помимо Израиля это были Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. При этом Кадыров подчеркнул, что совпало это голосование со словами Трампа о том, что США урежет финансовую помощь тем странам, которые не поддерживают американскую позицию в ООН.
— Исключительно правильно выразил по этому поводу консолидированную позицию мирового сообщества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив: "Дорогой Дональд, вы не можете купить демократическую волю за доллары". — добавил Кадыров.
Напомним, Генассамблея ООН на голосовании 21 декабря не поддержала решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Против переноса выступили 128 стран. После этого некоторые представители израильского правительства предложили разорвать все связи с ООН.
- Популярные
- По времени