СМИ сообщили, что совладелец Промсвязьбанка покинул Россию

Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, в котором сейчас введена временная администрация, сбежал из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

До того как в банке была объявлена санация по решению ЦБ РФ, Ананьев был председателем правления Промсвязьбанка и входил в совет директоров.

Агентство поясняет, что официальный комментарий по поводу отъезда Ананьева взять не удалось, а сам совладелец кредитного учреждения не выходит на связь.

15 декабря стало известно о введении временной администрации в Промсвязьбанке.