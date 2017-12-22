СМИ сообщили, что совладелец Промсвязьбанка покинул Россию

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СМИ сообщили, что совладелец Промсвязьбанка покинул Россию

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка, в котором сейчас введена временная администрация, сбежал из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

До того как в банке была объявлена санация по решению ЦБ РФ, Ананьев был председателем правления Промсвязьбанка и входил в совет директоров.

Агентство поясняет, что официальный комментарий по поводу отъезда Ананьева взять не удалось, а сам совладелец кредитного учреждения не выходит на связь.

15 декабря стало известно о введении временной администрации в Промсвязьбанке.

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