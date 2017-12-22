Синоптики предсказали мощный снегопад в воскресенье в Москве

При этом минимальная температура в столице ночью составит –2...–4°С, днём — 0...+2°С.

24 декабря в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад — выпадет до 10 мм снега, сообщают "Метеоновости".

Под влиянием мощного циклона в столице резко понизится атмосферное давление. Ночью пойдёт снег, который будет идти большую часть воскресенья. Из-за порывов ветра до 12–17 м/с начнётся метель, которая ухудшит видимость.

При этом минимальная температура ночью составит –2...–4°С, днём — 0...+2°С. За сутки выпадет 5–10 мм осадков, что составляет около 22% месячной нормы.

Ранее синоптики пообещали москвичам снег 31 декабря.