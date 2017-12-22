В США создали жидкий презерватив, который нужно втирать (нет, не туда)

Учёные рассчитывают, что средство позволит заморозить активность сперматозоидов на 72 часа.

Весной 2018 года в США пройдут испытания нового мужского гормонального контрацептива. Гель протестируют более чем на 400 мужчинах из Италии, Штатов и Великобритании, сообщает издание MIT Technology Review.

Новый контрацептив содержит два синтетических гормона: тестостерон и стероидный женский прогестин.

На данный момент основными средствами контрацепции для мужчин являются классические презервативы и вазэктомия (операция по удалению или перевязке семенных каналов). У использования первых есть определённые риски, связанные с качеством изделия и с банальной неосторожностью, а вазэктомия — слишком радикальный метод, так как восстановление репродуктивной функции после этого возможно далеко не всегда.

Вопреки всем ожиданиям, вещество будет втираться в предплечье. Его разработчики отследят реакцию испытуемых на компоненты геля. Учёные рассчитывают, что средство позволит заморозить активность сперматозоидов на 72 часа.

— Для этого нужно не так много усилий. Надо просто помнить о том, что использовать его необходимо ежедневно, — говорит Диана Блит, директор программы развития контрацепции в Национальном институте здоровья детей и развития человека, входящем в состав Национального института здоровья.

Ранее новый контрацептив уже был успешно испытан на кроликах и показал эффективность и обратимость на 100%.

Исследователи сообщают, что у нового метода есть множество преимуществ. Во-первых, мужчины смогут сами контролировать возможность зачатия ребёнка, а во-вторых, некоторые женщины не могут использовать контрацептивы по медицинским показаниям, и препарат станет выходом для таких пар.

Ранее учёные выяснили, на какие уловки идут женщины, чтобы не предохраняться.