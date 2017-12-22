Названы лучшие российские сериалы 2017 года

В пятёрке наиболее удачно исполненных и снятых оказались проекты крупнейших отечественных телеканалов.

Российские кино- и телекритики составили список наиболее понравившихся им многосерийных кинокартин, выпущенных в 2017 году. Рейтинг опубликовал портал "Кино-театр.ру".

По мнению большинства экспертов, лучшим в уходящем году стал телесериал "Оптимисты" режиссёра Алексея Попогребского — ему отдали первое место восемь человек из девяти опрошенных, назвав его "стильным" и "скрупулёзно исполненным".

На втором месте оказался сериал "Троцкий" режиссёров Александра Котта и Константина Статского— ему отдали предпочтение пять кинокритиков. Они отметили блистательную игру Константина Хабенского и Евгения Стычкина, а также интересные режиссёрские постановочные решения.

Замыкает тройку лидеров многосерийная кинокартина "Хождение по мукам" режиссёра Константина Худякова. По мнению проголосовавших экспертов, здесь видна профессиональная работа съёмочной группы и талантливых актёров, которым удалось передать реалии романа Алексея Толстого.

В пятёрке лучших также оказались "Анна Каренина" и второй сезон "Ольги".

Стоит отметить, что первое место разные эксперты также присуждали сериалам "Гоголь" канала ТВ-3, "Салам Масква" режиссёра Павла Бардина, "Отличница", "Закон каменных джунглей — 2" и "А у нас во дворе...".