В США школьница попала под суд за отправку голого селфи однокласснику

Согласно законам штата, 14-летняя девочка попадает под уголовную статью о распространении детской порнографии.

В американском штате Миннесота в ближайшем будущем должно состояться судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении местной 14-летней школьницы. Девочку обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В частности, речь про фотографию самой обнажённой школьницы.

Как сообщает портал KSTP, девочка отправила через приложение Snapchat своё голое селфи однокласснику. Через какое-то время фотография несовершеннолетней школьницы оказалась в публичном доступе в Сети.

Случай привлёк к себе внимание из-за несовершенства местных законов. Защита девочки настаивает на том, что отправка подобного фото — секстинг (переписка с отправкой обнаженных фотографий. — Прим. ред.). Однако законом данное действие может классифицироваться исключительно как изготовление и распространение порнографии.

В настоящее время за школьницу вступились члены Американского союза защиты гражданских свобод. Они требуют прекратить судебное преследование девочки, отмечая, что из-за несовершенства закона не только дело классифицируется неверно, но и игнорируется факт того, что нет жертвы данного преступления. Подчёркивается, что ни сама обвиняемая, ни её родители, ни школьник, которому было адресовано фото, не обращались в полицию или суд из-за распространения обнажённого селфи.