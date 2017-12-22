В Ярославле подростка арестовали за жестокое убийство младшего брата

Беззащитный школьник погиб на месте, получив не менее 30 ударов ножом по рукам, в голову и шею.

Под Ярославлем суд выбрал меру пресечения для 17-летнего подростка, который напал с ножом на своего 15-летнего брата. За поножовщину, которая привела к смерти школьника, его убийцу заключили под стражу сроком на два месяца.

Как сообщили Лайфу в региональном СК, братья постоянно дрались и конфликтовали. Вечером 19 декабря старший заметил, что младший направляется в сторону садоводческого товарищества возле села Сарафоново, и решил проследить за ним.

В безлюдном месте между подростками вновь вспыхнула ссора. В пылу гнева 17-летний юноша выхватил нож и начал наносить беспорядочные удары своему обидчику.

От тяжких ранений 15-летний школьник погиб на месте. Взволнованная мать, отправившись на поиски, обнаружила его тело — у мальчика насчитали следы от не менее 30 ножевых ударов, в том числе в область головы и шеи.