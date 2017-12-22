В МВД рассказали подробности побега двух задержанных из суда в Москве

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В МВД рассказали подробности побега двух задержанных из суда в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Столичный главк МВД РФ сообщил некоторые подробности побега двух задержанных из Кузьминского суда. Так, сотрудники правоохранительных органов пояснили, что преступников не сопровождал конвой.

— Покинули здание самовольно, — пояснили в полиции.

Кроме того, отмечается, что они граждане Узбекистана, которых должны были депортировать из страны, но не успели передать приставам. Они убежали из суда, когда отпросились покурить.

По факту происшествия организована проверка, а в городе объявлен план "Перехват".

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