В МВД рассказали подробности побега двух задержанных из суда в Москве

Столичный главк МВД РФ сообщил некоторые подробности побега двух задержанных из Кузьминского суда. Так, сотрудники правоохранительных органов пояснили, что преступников не сопровождал конвой.

— Покинули здание самовольно, — пояснили в полиции.

Кроме того, отмечается, что они граждане Узбекистана, которых должны были депортировать из страны, но не успели передать приставам. Они убежали из суда, когда отпросились покурить.

По факту происшествия организована проверка, а в городе объявлен план "Перехват".