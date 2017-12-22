Американцы могут остаться без бесплатного порно

Всему виной изменения в законодательстве США, позволяющие провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика.

Отмена сетевой нейтральности в США может уничтожить бесплатную порнографию, сообщает The Independent.

Специалисты считают, что крупнейшие интернет-провайдеры в первую очередь потребуют с владельцев порноресурсов дополнительную плату за то, чтобы посетители смогли смотреть видеоролики на привычной для них скорости, что повлечёт введение платы за просмотр порно.

— Отмена сетевой нейтральности — первый шаг к воцарению консервативного режима в Штатах и во всём мире. И это будет касаться не только порно, но и представлений о сексуальности, — заявил представитель xHamser Алекс Хокинс.

Он добавил, что такое решение ограничивает сексуальное выражение людей. А кроме того, ограничения могут повлиять и на желающих загрузить любительские ролики.

Как ранее сообщал Лайф, Белый дом поддержал решение ослабить госрегулирование Интернета. По "старым" правилам, установленным в 2010 году администрацией Барака Обамы, провайдеры не могли блокировать сайты или применять карательные меры против любого интернет-трафика. Согласно новой концепции, интернет-провайдеры получат большую свободу, которая даёт право затруднять пользователям доступ к определённым ресурсам в Сети.