Тереза Мэй хочет увидеть женщину в роли Джеймса Бонда

По мнению британского премьера, приглашение актрис на традиционно "мужские" роли станет большим шагом для движения за равноправие.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала решение пригласить актрису Джоди Уиттакер на роль в сериале "Доктор Кто". Об этом сообщает The Guardian. Более того, по словам политика, было бы неплохо представить общественности женскую версию "бондианы".

— На мой взгляд, это большой шаг для женского движения за равноправие — то, что Доктором Кто будет женщина. Когда-нибудь женщина должна будет исполнить роль Джеймса Бонда, — рассказала Мэй.

Отметим, слухи о том, что главного шпиона Британии может сыграть женщина, появились после того, как Дэниэл Крейг отказался от роли Джеймса Бонда, но потом всё-таки подписал контракт. Звёздную роль пророчили звезде "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон.

Выход 25-й части бондианы (названия у картины пока нет) запланирован на 8 ноября 2019 года.