Парламент Молдавии принял закон о запрете российских новостных программ

Советник президента страны по правовым вопросам Максим Лебединский напомнил, что закон монополизирует информационное пространство.

Парламент Молдавии повторно утвердил закон, в котором содержатся ограничения на вещание российских телеканалов в республике. Ранее его уже отклонял президент страны Игорь Додон.

Председатель Комиссии парламента по культуре, образованию, науке, молодёжи, спорту и СМИ Владимир Хотиняну заявил, что такой проект якобы необходим для продвижения национального языка и отечественной продукции. Его разрабатывали члены контролирующей парламент Демократической партии страны.

Документом предлагается запретить трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, политических и военных программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия в их числе. — Прим. ред.).

Советник главы государства по правовым вопросам Максим Лебединский напомнил депутатам, что такой закон ограничивает конституцию, фундаментальные права и свободы, монополизирует информационное пространство в стране. Отметим, что президент Молдавии Игорь Додон уже выступал против данного нововведения. По закону, действующему в стране, глава государства дважды не может отклонять законопроект, утверждённый парламентом.