В МИД Украины прокомментировали решение суда по "Газпрому" и "Нафтогазу"

Министр иностранных дел Незалежной считает, что украинская компания победила в стокгольмском суде.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Стокгольмского арбитража означает победу "Нафтогаза" над "Газпромом" по контракту на поставку голубого топлива.

Перемога Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі: не нокаут, але за явною перевагою і три нокдауни :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 декабря 2017 г.

— Победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже — не нокаут, но с явным преимуществом и тремя нокдаунами, — написал Климкин в своём микроблоге в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что "Нафтогаз" заявил о "победе" над "Газпромом". Украинская компания утверждает, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование российской монополии "бери или плати". Однако российская сторона оценивает вердикт по-другому.