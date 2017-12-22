В Минкомсвязи посоветовали не рассказывать о себе много в соцсетях

Также в ведомстве рекомендуют тщательно проверять всю информацию, полученную из Интернета, и не доверять ненадёжным источникам.

Министерство связи и массовых коммуникаций призывает россиян не сообщать избыточные данные о себе в соцсетях, заявил замглавы ведомства Алексей Волин на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

По мнению Волина, существует пять основных показателей медиаграмотности. Среди них — умение пользоваться Сетью и находить необходимую информацию, умение отличать подтверждённые источники информации от ненадёжных, умение предупредить детей об опасностях Интернета.

— Четвёртое касается и детей, и родителей: обучение тому, что не надо распространять личную информацию о себе в соцсетях в Интернете, потому что мы знаем, что очень часто и дети, и взрослые становятся жертвами преступных посягательств как раз в результате того, что они сами подсказали преступникам и злоумышленникам, — рассказал Волин.

Он также отметил, что гражданам следует внимательно проверять всю информацию, которую они получают из Интернета.