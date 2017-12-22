В машине у пожилой пары из США нашли 30 кг "рождественской" марихуаны

Престарелые наркокурьеры признались, что травка предназначалась для подарков родным и друзьям.

В машине у пожилой пары, которая ехала на рождественские каникулы из Калифорнии в Вермонт, полиция нашла около 30 килограммов марихуаны, сообщает York News-Times.

По данным издания, сотрудники полиции остановили пикап Toyota Tacoma для проверки документов после того, как он пересёк двойную сплошную. Когда водитель открыл окно, полицейские почувствовали сильный запах конопли, исходящий из салона машины. В ходе осмотра багажника автомобиля правоохранители нашли несколько коробок с травкой, вес которых составил чуть больше 27 килограммов.

80-летнего Патрика и 83-летнюю Барбару Джирон задержали и доставили в полицейский участок, где в ходе допроса пожилая пара призналась, что марихуана предназначалась для праздничных подарков родным и друзьям.

Несмотря на такое милое оправдание, семейную пару поместили под стражу в тюрьме округа Йорк. Им грозит уголовное наказание за хранение марихуаны с целью сбыта.