Пётр Порошенко рассказал о "коварстве украинского режима"

Как предположили пользователи соцсетей, президент Украины оговорился, намереваясь рассказать о "российском режиме".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил в ходе своего выступления по случаю столетия основания дипломатической службы Незалежной, что никто не знает о "коварстве украинского режима" лучше, чем сами украинцы. В контексте того, что в дальнейшем Порошенко говорил уже о России, пользователи соцсетей предположили, что украинский президент оговорился.

— Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому наша историческая миссия была и будет на передовой борьбы цивилизованного мира с российским империализмом демонстрировать свои лучшие качества. Поэтому нашим дипломатам задание: сделать всё от нас зависящее, чтобы успешная евроинтеграция Украины навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния, — заявил Пётр Порошенко.

Как отметил далее глава украинского государства, успехи украинской дипломатии значительны и неоспоримы, однако до полной победы в этой сфере ещё далеко. Прежде всего из-за того, что Россия якобы противостоит деятельности дипломатов Незалежной.