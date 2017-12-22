"Чизбургер для моей дамы". В российских McDonald’s появились официанты

Идея состоит в том, чтобы клиенты ждали свой заказ сидя, а не на ногах у стойки.

В пяти столичных ресторанах сети "Макдоналдс" тестируют услуги официантов. Об этом узнали корреспонденты "Ведомостей". В заведениях можно сделать заказ к столику и дождаться, когда его принесёт сотрудник.

Впрочем, работников "Макдоналдса", в чьи обязанности входит обслуживание столиков, нельзя назвать официантами в традиционном смысле этого слова. Делать заказ клиенту всё-таки придётся самому через автомат самообслуживания.

Да это, в принципе, и ненужно, считают в компании. Ведь задумка состоит в том, чтобы клиенты ждали свой заказ сидя, а не на ногах у стойки.

Сервис официантов также запущен в "Макдоналдсах" на территории США, Германии и Нидерландов.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал ввести санкции против сети ресторанов быстрого питания McDonald's, после того как один из сотрудников заведения в США опубликовал фотографии с кухни.