В ЦБ рассказали, почему Набиуллина согласилась сняться в клипе про купюры

Главной задачей ролика было донести информацию о новых купюрах до широкой аудитории.

Клип про новые российские банкноты 200 и 2000 рублей был снят для того, чтобы люди посмотрели на купюры и не пугались их, когда увидят вживую. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на пресс-службу Банка России.

— При создании ролика была поставлена простая задача — донести новость до широкой аудитории, в том числе до людей, которые привыкли получать информацию из соцсетей, — рассказали в ЦБ.

По словам собеседника, привлечь к съёмкам главу регулятора Эльвиру Набиуллину было командной идеей, которая родилась ещё на стадии обсуждения проекта.

— Набиуллина согласилась сниматься, понимая важность коммуникации с интернет-аудиторией, — добавили в прес-службе регулятора.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина спела в клипе про новые банкноты. В ролике девушка пытается купить на купюру номиналом 2000 рублей мороженое, после чего все участники клипа начинают исполнять песню группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000".