Мэтта Дэймона могут вырезать из "8 подруг Оушена" после слов о секс-скандалах

По мнению авторов петиции, сохранение кадров с Дэймоном в киноленте будет равнозначно игнорированию сексуальных домогательств на рабочем месте.

Американского актёра Мэтта Дэймона потребовали вырезать из картины "Восемь подруг Оушена", премьера которой намечена на июнь 2018 года, из-за его отношения к секс-скандалам в Голливуде. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что недовольство вызвали слова Дэймона о его готовности работать с людьми, обвинёнными в сексуальных домогательствах. Так, по мнению актёра, к каждому случаю, связанному с подобными преступлениями, нужно подходить в индивидуальном порядке.

Авторы петиции сочли такие высказывания голливудской звезды отвратительными и обратились к продюсерам нового фильма "Восемь подруг Оушена" Джорджу Клуни и Стивену Содербергу, чтобы те заменили все сцены в кинокартине с участием Дэймона.

В прошении активисток говорится, что сохранение кадров с Дэймоном в фильме равнозначно игнорированию сексуальных домогательств сотрудников на рабочем месте.

Соответствующая петиция опубликована в Сети, на момент написания заметки её подписали более 19 тысяч человек.

В октябре в Голливуде разгорелась череда секс-скандалов. Так, как ранее писал Лайф, первым в сексуальных домогательствах к многочисленным женщинам разоблачили именитого продюсера Харви Вайнштейна. Также в числе обвинённых оказались актёры Дастин Хоффман и Кевин Спейси, продюсер Бретт Рэтнер и другие.