"Они сами бандюганы!" Алимжан Тохтахунов удивился попаданию в чёрный список США

Бизнесмен Алимжан Тохтахунов прокомментировал информацию о попадании под санкции США. По словам предпринимателя, он на протяжении последних 15 лет живёт в России и не занимается ни политикой, ни финансами.

— Они сами бандюганы, какие-то списки финансов... Какое отношение я имею к Министерству финансов Америки, объясните? Я что, бизнесом занимаюсь с Америкой? Или я ездил в Америку? Я никуда выехать не могу, о каких санкциях разговор, я и так в розыске, — цитирует "Рен-ТВ" слова Тохтахунова.

По словам бизнесмена, он знает других попавших в чёрный список, но отношения с ними не поддерживает.

Как сообщал ТАСС, под ограничительные меры Вашингтона попали Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Алимжан Тохтахунов, Владимир Тюрин, Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Кольбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев, Гафур Рахимов.