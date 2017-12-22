Трамп получил разрешение на строительство стены на побережье океана в Ирландии

Таким образом президент Соединённых Штатов хочет защитить своё поле для гольфа от штормов.

Президент США Дональд Трамп попросил разрешения на строительство барьера в Ирландии на побережье Атлантического океана, чтобы защитить своё поле для гольфа в графстве Клэр от штормов. Об этом сообщает Sky News.

Местные власти сообщили Trump International Golf Links (TGIL), что он может построить два барьера — длиной 630 метров и 260 метров. Экологические группы выдвинули многочисленные возражения, заявив, что стена может повредить охраняемые места обитания диких животных в регионе.

Первоначально защитники природы ссылались на глобальное потепление. Однако, как сообщается, президент США скептически относится к сообщениям об изменении климата.