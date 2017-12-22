Порошенко назвал решение суда по "Газпрому" и "Нафтогазу" историческим

Украинский президент Пётр Порошенко назвал якобы положительное для Незалежной решение Стокгольмского арбитражного суда по контракту на поставку голубого топлива "исторической" победой "Нафтогаза" над "Газпромом".
Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави - перемога Нафтогазу над Газпром у Стокгольмському Арбітражі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 декабря 2017 г.
Ця перемога – історична. Україна зіскочила з газового гачку і отримала справжню енергетичну незалежність. pic.twitter.com/8VCdYxCJQF
— Сегодня был сделан великий вклад в энергетическую безопасность нашей страны. Эта победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости, — заявил лидер Украины в своём микроблоге в "Твиттере".
Напомним, украинская энергетическая компания "Нафтогаз" утверждает, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование "Газпрома". Однако российская сторона оценивает вердикт по-другому — арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" уплатить российской энергетической компании просроченную задолженность за поставки топлива свыше $2 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017-го в размере 0,03% за каждый день просрочки.
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