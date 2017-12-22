Порошенко назвал решение суда по "Газпрому" и "Нафтогазу" историческим

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Порошенко назвал решение суда по "Газпрому" и "Нафтогазу" историческим

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Лидер страны заявил, что Украина "соскочила с газового крючка" и якобы добилась настоящей энергетической независимости.

Украинский президент Пётр Порошенко назвал якобы положительное для Незалежной решение Стокгольмского арбитражного суда по контракту на поставку голубого топлива "исторической" победой "Нафтогаза" над "Газпромом".

— Сегодня был сделан великий вклад в энергетическую безопасность нашей страны. Эта победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости, — заявил лидер Украины в своём микроблоге в "Твиттере".

Напомним, украинская энергетическая компания "Нафтогаз" утверждает, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование "Газпрома". Однако российская сторона оценивает вердикт по-другому — арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" уплатить российской энергетической компании просроченную задолженность за поставки топлива свыше $2 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017-го в размере 0,03% за каждый день просрочки.

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