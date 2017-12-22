Порошенко назвал решение суда по "Газпрому" и "Нафтогазу" историческим

Лидер страны заявил, что Украина "соскочила с газового крючка" и якобы добилась настоящей энергетической независимости.

Украинский президент Пётр Порошенко назвал якобы положительное для Незалежной решение Стокгольмского арбитражного суда по контракту на поставку голубого топлива "исторической" победой "Нафтогаза" над "Газпромом".

Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави - перемога Нафтогазу над Газпром у Стокгольмському Арбітражі.



Ця перемога – історична. Україна зіскочила з газового гачку і отримала справжню енергетичну незалежність. pic.twitter.com/8VCdYxCJQF — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 декабря 2017 г.

— Сегодня был сделан великий вклад в энергетическую безопасность нашей страны. Эта победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости, — заявил лидер Украины в своём микроблоге в "Твиттере".

Напомним, украинская энергетическая компания "Нафтогаз" утверждает, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование "Газпрома". Однако российская сторона оценивает вердикт по-другому — арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" уплатить российской энергетической компании просроченную задолженность за поставки топлива свыше $2 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017-го в размере 0,03% за каждый день просрочки.