По словам главы британского МИД, для него большая честь отдать дань уважения воинам, погибшим во Второй мировой войне.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, так как считает это честью для себя. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Honoured to pay my respects at Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin Wall, Moscow, recognising Russia's military sacrifice in the Second World War pic.twitter.com/iX6p1gB852 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 22 декабря 2017 г.

— Считаю для себя честью отдать дань уважения (погибшим воинам) у Могилы Неизвестного Солдата возле кремлёвской стены в Москве, признавая те жертвы, которые понесли российские военные во Вторую мировую войну, — говорится в сообщении.

После этого глава британского МИД посетил Большой Москворецкий мост и возложил цветы к месту убийства политика Бориса Немцова.

Ранее Лайф сообщал, что Джонсон провёл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Так, за время встречи дипломат оправдался за сравнение России с "воинственной" Спартой, обменялся шутками про своё пальто и оценил уровень отношений с российским коллегой.