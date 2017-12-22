Натянутые выводы. Мексиканца с самым длинным пенисом в мире уличили в мухлеже

Оспорить рекорд решил обладатель второго места в этой почётной номинации, житель США Джона Фэлкон.

Житель Нью-Йорка Джона Фэлкон раскритиковал обладателя самого большого члена, мексиканца Роберто Эскивеля Кабреру, поскольку уверен, что истинный половой гигант и рекордсмен — это он сам.

Как сообщает издание Daily Mail, до недавнего времени именно Фэлкон считался обладателем самого внушительного пениса, длина которого составляет 34 сантиметра. Однако в этом году стало известно, что 54-летний житель Мексики признан инвалидом, поскольку не может вести полноценную жизнь из-за мужского достоинства длиной 48 сантиметров.

Джона Фэлкон уверен, что его оппонент — мошенник, прибегший к жульничеству. Американец заявил, что Кабрера специально не обрезал крайнюю плоть или оттягивал её с помощью грузиков и гирь.

— Он растягивал свою крайнюю плоть, и это выглядит жалко, — заявил американец.

Ранее Лайф сообщал, что 21-летний житель Кении утратил статус обладателя самой большой в мире мошонки.