Натянутые выводы. Мексиканца с самым длинным пенисом в мире уличили в мухлеже

Житель Нью-Йорка Джона Фэлкон раскритиковал обладателя самого большого члена, мексиканца Роберто Эскивеля Кабреру, поскольку уверен, что истинный половой гигант и рекордсмен — это он сам.
Как сообщает издание Daily Mail, до недавнего времени именно Фэлкон считался обладателем самого внушительного пениса, длина которого составляет 34 сантиметра. Однако в этом году стало известно, что 54-летний житель Мексики признан инвалидом, поскольку не может вести полноценную жизнь из-за мужского достоинства длиной 48 сантиметров.
Джона Фэлкон уверен, что его оппонент — мошенник, прибегший к жульничеству. Американец заявил, что Кабрера специально не обрезал крайнюю плоть или оттягивал её с помощью грузиков и гирь.
— Он растягивал свою крайнюю плоть, и это выглядит жалко, — заявил американец.
Ранее Лайф сообщал, что 21-летний житель Кении утратил статус обладателя самой большой в мире мошонки.
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