"На ступенечках". Шуфутинскому не нашлось места в бизнес-зале аэропорта Ростова

Читайте также

"На ступенечках". Шуфутинскому не нашлось места в бизнес-зале аэропорта Ростова

11170

Певец Михаил Шуфутинский был вынужден сидеть на ступеньках в ростовском аэропорту Платов, так как ему не нашлось места для отдыха в бизнес-зоне. Об этом сообщает Ura.ru.

Исполнитель опубликовал ролик, где пожаловался на то, что в воздушной гавани не хватает мест для пассажиров.

— Бизнес-лаундж — сидеть негде. Для меня места не нашлось. Сижу на ступеньках, — сказал певец.

Когда Шуфутинский записывал видео, поклонники узнали его. Они предложили присесть в обмен на совместное селфи. На это певец ответил: "Пожалуйста".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×