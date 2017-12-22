"На ступенечках". Шуфутинскому не нашлось места в бизнес-зале аэропорта Ростова

Певец Михаил Шуфутинский был вынужден сидеть на ступеньках в ростовском аэропорту Платов, так как ему не нашлось места для отдыха в бизнес-зоне. Об этом сообщает Ura.ru.

Исполнитель опубликовал ролик, где пожаловался на то, что в воздушной гавани не хватает мест для пассажиров.

— Бизнес-лаундж — сидеть негде. Для меня места не нашлось. Сижу на ступеньках, — сказал певец.

Когда Шуфутинский записывал видео, поклонники узнали его. Они предложили присесть в обмен на совместное селфи. На это певец ответил: "Пожалуйста".