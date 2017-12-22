Генералу Лопырёву смягчили приговор

Военный суд снял с него обвинение в незаконном обороте оружия, оставив в силе наказание за взятки.

Третий Окружной военный суд смягчил приговор генералу Федеральной службы охраны по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадию Лопырёву. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суд оправдал его по статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и, таким образом, скостил генералу срок на четыре месяца и уменьшил размер штрафа.

Напомним, в ноябре Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырёва виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 150 миллионов рублей. По итогам сегодняшнего заседания, приговор ему снизили до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф — до 130 миллионов рублей.

По данным следствия, Лопырёв получал взятки от бизнесменов взамен на покровительство при выдаче госконтрактов. Генерал был задержан в конце ноября прошлого года.