Генералу Лопырёву смягчили приговор

Третий Окружной военный суд смягчил приговор генералу Федеральной службы охраны по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадию Лопырёву. Об этом сообщает РИА "Новости".
Суд оправдал его по статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и, таким образом, скостил генералу срок на четыре месяца и уменьшил размер штрафа.
Напомним, в ноябре Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырёва виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 150 миллионов рублей. По итогам сегодняшнего заседания, приговор ему снизили до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф — до 130 миллионов рублей.
По данным следствия, Лопырёв получал взятки от бизнесменов взамен на покровительство при выдаче госконтрактов. Генерал был задержан в конце ноября прошлого года.
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