На Урале ищут невесту кабану Хряку, ставшему отцом-одиночкой для четырёх поросят

По словам сотрудников парка, где содержатся животные, мать семейства сбежала из свинарника четыре месяца назад, бросив всё своё потомство.

В "Парке сказов", расположенном недалеко от Екатеринбурга, кабан по имени Хряк вынужден в одиночку воспитывать потомство после того, как его избранница — кабаниха Нюша — сбежала из свинарника в лес. О трагической истории любви сообщает КП.

По данным издания, чёрный кабан Хряк четыре месяца назад стал отцом-одиночкой, с того времени он воспитывает четверых поросят, в то время как в дикой природе кабанов-отцов обычно не интересует их потомство.

Заботливый отец каждый день обходит свой загон и осматривает всех кабанят — Пятнашку, Рыжика и двойняшек Ивана да Марью.

По словах сотрудников парка, недавно он пережил стресс, когда поросята сделали подкоп и убежали из свинарника в лес на поиски матери. Но беглецы быстро вернулись, услышав громкий рёв рассердившегося отца.

Сейчас одинокому отцу подыскивают подругу, чтобы у брошенных поросят наконец-то появилась мама.