В Кемерове учительница заставила детей писать сочинение по эротическому рассказу

Родители возмутились тем, что семиклассникам задали домашнюю работу по произведениям Тибора Фишера.

В Кемерове педагог задала семиклассникам гимназии № 1 прочитать рассказ с эротическим содержанием и составить по нему сочинение, сообщают местные СМИ. Родители возмутились тем, что ученикам задали работы по произведению писателя Тибора Фишера "Коллекционная вещь", в котором довольно откровенно описываются сцены интимной близости.

Некоторые родители решили сами ознакомиться с "внеклассным чтением". Узнав, о чём книга, несколько из них запретили детям это читать.

Родители семиклассников высказали своё возмущение педагогу, на что она ответила, что все школьники, обучающиеся по учебнику Рыбченковой, изучают Тибора Фишера.