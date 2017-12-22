Трамп утвердил законопроект о масштабной налоговой реформе в США

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о налоговой реформе, который позволит сократить налоги на сумму около 1,4 триллиона долларов, сообщает CNBC.
President Trump on tax cuts: "Because we're signing today, [Americans are] going to start to see that in February. The numbers will speak." https://t.co/KfPSPN5oXY pic.twitter.com/1AumsYZWAF— CBS News (@CBSNews) 22 декабря 2017 г.
— Я обещал американцам большой красивый налог на Рождество. С окончательным принятием этого закона они получат именно это, — сообщил Трамп. Он отметил, что первые результаты будут заметны уже в феврале грядущего года.
Ранее Лайф сообщал, что Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа.
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