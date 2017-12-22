Трамп утвердил законопроект о масштабной налоговой реформе в США

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Трамп утвердил законопроект о масштабной налоговой реформе в США

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Глава государства отметил, что первые результаты нововведений будут заметны уже в феврале 2018 года.

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о налоговой реформе, который позволит сократить налоги на сумму около 1,4 триллиона долларов, сообщает CNBC.

— Я обещал американцам большой красивый налог на Рождество. С окончательным принятием этого закона они получат именно это, — сообщил Трамп. Он отметил, что первые результаты будут заметны уже в феврале грядущего года.

Ранее Лайф сообщал, что Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа.

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