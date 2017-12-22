Более 40 человек пострадали в ДТП с поездом в Испании

Согласно предварительной информации, в тяжёлом состоянии находятся четверо пострадавших.

Более сорока человек получили травмы различной степени тяжести при аварии поезда в испанском Алькала-де-Энарес. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщают очевидцы, пригородный поезд врезался в заграждение, которое было установлено на станции в конце железнодорожных путей. Правоохранители устанавливают причины аварии.

Медики оценивают травмы 41 человека как лёгкие. Ещё четверо находятся в тяжёлом состоянии.