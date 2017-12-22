Более 40 человек пострадали в ДТП с поездом в Испании

Более сорока человек получили травмы различной степени тяжести при аварии поезда в испанском Алькала-де-Энарес. Об этом сообщают местные СМИ.
#AlcaláDeHenares #Noticias #EnVivo #Madrid #Renfe pic.twitter.com/5Okzd3lJ5g— Raphit Tejeda (@raphit_tejeda) 22 декабря 2017 г.
Как сообщают очевидцы, пригородный поезд врезался в заграждение, которое было установлено на станции в конце железнодорожных путей. Правоохранители устанавливают причины аварии.
Медики оценивают травмы 41 человека как лёгкие. Ещё четверо находятся в тяжёлом состоянии.
Una docena de ambulancias. Siguen yendo y viniendo. La suma de heridos asciende a 40 o más. #Accidente #AlcaláDeHenares #Madrid #Estación #Renfe #Noticias #EnVivo pic.twitter.com/4baGTRNJYb— Raphit Tejeda (@raphit_tejeda) 22 декабря 2017 г.
- Популярные
- По времени