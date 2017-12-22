Собянин утвердил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Москве

При этом останутся в силе все действующие льготы для столичных студентов и школьников.

Стоимость проезда в столичном общественном транспорте вырастет с января 2018 года, сообщается в документе на портале мэра Москвы.

Согласно опубликованному материалу, стоимость поездки по карте "Тройка" вырастет на 1 рубль и составит 36 рублей. Билет "Единый" на 60 поездок обойдётся москвичам и гостям столицы в 1765 рублей, а безлимитный билет на 30 дней будет стоить 2075 рублей.

Цена разового "Единого" не вырастет и по-прежнему составит 55 рублей, а стоимость билета ТАТ на одну поездку в зоне Б — около 40 рублей. При оплате проезда при помощи бесконтактных систем оплаты стоимость поездки также составит 40 рублей, оставшись на уровне 2017 года.

Также останутся в силе все действующие льготы для студентов и школьников, кроме того — к ним добавится трёхмесячный проездной.

В целом рост тарифов на услуги общественного транспорта в столице составит в грядущем году от 0 до 3,8% — меньше уровня инфляции.