В РПЦ прокомментировали установку памятника патриарху Кириллу в Москве

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В РПЦ прокомментировали установку памятника патриарху Кириллу в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

По словам представителя пресс-службы церкви, возведение монумента действующему патриарху не призвано выделить его личность среди остальных.

В Русской православной церкви прокомментировали информацию о воздвижении памятника патриарху Кириллу в Москве.

— Речи о какой-либо персонификации ныне здравствующего патриарха не идёт, а речь о том, что его образ находится в общем контексте, в общем звучании всех предстоятелей Русской церкви, начиная с её первого предстоятеля. Поэтому тут нет никаких проблем, — сказал пресс-секретарь РПЦ, священник Александр Волков в комментарии РИА "Новости".

По словам Волкова, все образы "находятся в едином смысловом контексте", поэтому нет разницы, чья скульптура представлена — живого или умершего человека.

Ранее стало известно, что до конца 2019 года у храма Христа Спасителя появятся скульптуры 16 патриархов Московских и Всея Руси, включая патриарха Кирилла.

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