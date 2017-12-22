Власти Башкирии по условиям мирового соглашения отзовут иск к АФК "Система"

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Власти Башкирии по условиям мирового соглашения отзовут иск к АФК "Система"

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Фото: © РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Власти Башкирии позитивно оценивают договорённость об урегулировании конфликта между "Башнефтью" и АФК "Система", сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Правительства Башкирии Евгения Гурьева. По его словам, иск Минземимущества РБ к АФК "Система" будет отозван.

Как ранее писал Лайф, совет директоров ПАО АНК "Башнефть" согласовал условия мирового соглашения с АФК "Система" и АО "Система-инвест". Согласно документу, ответчики обязуются возместить "Башнефти" причинённые ей убытки в размере 100 млрд рублей.

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