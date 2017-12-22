В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"

Напомним, рождественское празднество пройдёт с 22 декабря по 14 января на 83 площадках столицы.

В Москве открылся юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество", посвящённый театральным традициям столицы, заявил градоначальник Сергей Собянин на открытии площадки на станции метро "Новые Черёмушки".

— Сегодня в Москве стартует традиционный, уже пятый по счёту фестиваль. Мы планируем сделать так, чтобы не только в центре, но и по всему городу работали фестивальные площадки. В этом году москвичей и гостей столицы ждёт максимально насыщенная программа. Приходите, — сказал Собянин.

Главы столицы отметил, что гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: ледовые шоу, театральные постановки под открытым небом, кулинарные мастер-классы, дегустация угощений разных народов мира и катание на рождественских каруселях.

По его словам, если отдых на таких инновационных площадках понравится москвичам, то их начнут проводить чаще и во всех округах Москвы.