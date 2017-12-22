Россельхознадзор готовит к Danone два иска из-за антибиотиков в молоке

Опасные для здоровья человека вещества были найдены в молоке "Простоквашино" жирностью 3,2%, произведённом на заводе Danone в Волгограде.

Юристы Россельхознадзора готовятся подать сразу два иска против компании Danone. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано. Речь идёт о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации о безопасности вырабатываемой продукции, поставившей под угрозу жизнь и здоровье человека.

В Россельхознадзоре не сомневаются в точности лабораторных исследований, которые выявили антибиотики в молочном сырье, которое используется при производстве продуктов Danone.

Мелано указала, что вопреки заявлению представителей Danone испытание проб их продукции началось до истечения срока годности.

О том, что Россельхознадзор обнаружил в молоке торговой марки "Простоквашино" волгоградского завода Danone антибиотики, стало известно накануне.

Danone опровергает использование антибиотиков при производстве и обвиняет сотрудников надзорного ведомства в нарушении процедуры проверок.