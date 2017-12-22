В окрестностях Вены столкнулись два пассажирских поезда. Есть пострадавшие

В окрестностях Вены (в Критцендорфе) вечером в пятницу столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщают местные СМИ. Известно как минимум о 15 пострадавших, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Другая информация выясняется.
#zugunglück #zugunfall #kritzendort @puls4news pic.twitter.com/VZN1DsP9P2— Schausi R6 / D2 (@schausix) 22 декабря 2017 г.
Update zu dem schweren Zugsunglück in Kritzendorf nördlich von Wien, mindestens sechs Schwerverletzte: https://t.co/npZC7bhPRF pic.twitter.com/78ACzrf8QG— Kronen Zeitung (@krone_at) 22 декабря 2017 г.
На месте работают экстренные и железнодорожные службы. В настоящий момент нет сообщения между Вайдлингом и коммуной Санкт-Андре-Вёрдерн.
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