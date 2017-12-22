В окрестностях Вены столкнулись два пассажирских поезда. Есть пострадавшие

Читайте также

В окрестностях Вены столкнулись два пассажирских поезда. Есть пострадавшие

2946

В окрестностях Вены (в Критцендорфе) вечером в пятницу столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщают местные СМИ. Известно как минимум о 15 пострадавших, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Другая информация выясняется.

На месте работают экстренные и железнодорожные службы. В настоящий момент нет сообщения между Вайдлингом и коммуной Санкт-Андре-Вёрдерн.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×