В окрестностях Вены столкнулись два пассажирских поезда. Есть пострадавшие

В окрестностях Вены (в Критцендорфе) вечером в пятницу столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщают местные СМИ. Известно как минимум о 15 пострадавших, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Другая информация выясняется.

Update zu dem schweren Zugsunglück in Kritzendorf nördlich von Wien, mindestens sechs Schwerverletzte: https://t.co/npZC7bhPRF pic.twitter.com/78ACzrf8QG — Kronen Zeitung (@krone_at) 22 декабря 2017 г.

На месте работают экстренные и железнодорожные службы. В настоящий момент нет сообщения между Вайдлингом и коммуной Санкт-Андре-Вёрдерн.