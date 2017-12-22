Мосгорсуд принял меры предварительной защиты по делу о запрете акции Яшина

Таким образом, решение будет исполнено до его вступления в законную силу, так как, по мнению судьи, существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца.

Мосгорсуд принял меры предварительной защиты по делу о признании незаконным решения совета депутатов Красносельского муниципального округа о проведении 24 декабря акции "День свободных выборов" в столице.

— Запретить применение строки 6 приложения к решению совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 декабря 2016 года "Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2017 год" в редакции решения совета депутатов муниципального округа Красносельский от 28 ноября 2017 года до вступления в законную силу решения Мосгорсуда от 20 декабря 2017 года, — передаёт РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Напомним, Илья Яшин анонсировал праздничное мероприятие "День свободных выборов", которое должно было пройти 24 декабря. Однако Мосгорсуд 20 декабря отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы о проведении акции.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков запланировал в этот же день санкционированный митинг на проспекте Академика Сахарова. Позже Яшин попросил Гудкова отозвать заявку, что тот и сделал.

Далее появилась информация о том, что Яшин направил в Общественную палату Москвы письмо, в котором согласился на перенос акции "День свободных выборов" из Лермонтовского сквера на проспект Сахарова. Однако в столичной мэрии заявили, что никаких заявок о переносе акции от главы совета депутатов района Красносельский не получали.

Добавим, что Мещанская межрайонная прокуратура сообщила, что считает приглашение граждан на праздничное мероприятие от главы Красносельского муниципального округа попыткой провести несанкционированный митинг под видом районного праздника.

В надзорном ведомстве отметили, что акция не согласована органами исполнительной власти города Москвы. Мещанский межрайонный прокурор предостерёг главу муниципального округа Красносельский о недопустимости нарушения действующего законодательства и предупредил об установленной законом ответственности.