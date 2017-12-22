Захарова назвала британскую делегацию во главе с Джонсоном мимимишной

В Москве прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Великобритании.

Официальный представитель МИД России назвала британскую делегацию во главе с Джонсоном мимимишной.

— Они сегодня все были "мимими", — сказала Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Также она, комментируя публикацию в "Таймс", в которой рекомендуется не есть и не пить в Москве, отметила, что "от нас голодными ещё никто не уезжал".

— Накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию, — добавила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 22 декабря прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном. За время встречи дипломат оценил уровень отношений с российским коллегой и оправдался за сравнение России с "воинственной" Спартой.