Число пострадавших при столкновении поездов в Австрии достигло 17 человек

По данным Associated Press, не менее 17 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в окрестностях Вены (Критцендорф). Ранее сообщалось, что состояние шести пассажиров оценивается как тяжёлое.

BREAKING: Austrian media report two trains have collided near Vienna, 17 injured and 2 passenger cars overturned. — The Associated Press (@AP) 22 декабря 2017 г.

По уточнённым данным, в результате железнодорожной аварии два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Большинство пострадавших находились именно в этих вагонах.

На месте работают экстренные и железнодорожные службы. Другие подробности выясняются.