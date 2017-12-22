Число пострадавших при столкновении поездов в Австрии достигло 17 человек

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Число пострадавших при столкновении поездов в Австрии достигло 17 человек

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По данным Associated Press, не менее 17 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов в окрестностях Вены (Критцендорф). Ранее сообщалось, что состояние шести пассажиров оценивается как тяжёлое.

По уточнённым данным, в результате железнодорожной аварии два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Большинство пострадавших находились именно в этих вагонах.

На месте работают экстренные и железнодорожные службы. Другие подробности выясняются.

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