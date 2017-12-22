СК возбудил уголовное дело после обрушения части дома под Ивановом

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СК возбудил уголовное дело после обрушения части дома под Ивановом

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Фото: © МЧС РФ

На данный момент следователи осматривают место происшествия и проверяют документацию о ремонтных работах.

В городе Юрьевце Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части жилого дома, сообщает официальный сайт СУ СКР по региону.

— В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, в администрации Юрьевецкого муниципального района изъята документация, касающаяся проведения ремонтных работ дома, имевших место осенью 2017 года, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, на улице Пушкина в Юрьевце Ивановской области 22 декабря произошло обрушение внешней стены многоквартирной пятиэтажки. Один из жителей спас своих соседей, выведя их из здания незадолго до происшествия.

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