Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" подал прошение об УДО

Информацию о просьбе Владимира Аникеева освободить его досрочно подтвердил адвокат Руслан Коблев.

Создатель хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в Лефортовском районном суде Москвы.

Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство 12 января 2018 года.

Напомним, Мосгорсуд приговорил лидера группировки к двум годам лишения свободы, однако с учётом времени, которое он провёл в СИЗО, Аникеев пробудет в тюрьме один год и четыре месяца. В апреле Лайф писал о том, что Александр Аникеев рассчитывает сократить срок через сделку со следствием.

Также, как ранее сообщал Лайф, приговор был вынесен двум членам хакерской группы "Шалтай-Болтай" — Константину Теплякову и Александру Филинову. Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы.