Не стало звезды ансамблей "Песняры" и "Сябры" Валентина Бадьярова

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Не стало звезды ансамблей "Песняры" и "Сябры" Валентина Бадьярова

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Известный белорусский музыкант скончался на 71-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Умер Валентин Бадьяров, легенда белорусской эстрады. Печальную весть сообщил поклонникам в соцсетях его коллега Николай Подгорнов. Бывший участник ансамбля "Песняры" и один из основателей "Сябров" Валентин Бадьяров ушёл из жизни в Германии, где проживал с конца 80-х годов. Ему было 70 лет.

<p>Фото: © <a href="https://www.pesnyary.com/musician/badyarov,6" target="_blank">&#34;Песняры&#34;</a></p>

— Ушёл из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", один из создателей знаменитой песни "Алеся" Валентин Бадьяров. Очень грустно, — написал коллега Бадьярова в социальной сети.

<p>Ансамбль &#34;Сябры&#34;, 1974</p><p>Фото: ©РИА Новости</p>

Причина ухода музыканта пока не известна. Кроме того, не сообщается, где он завещал себя похоронить: в родной Белоруссии или в Германии.

В начале 70-х Валентин Бадьяров работал в ансамбле "Песняры", а с 1976 руководил другим знаменитым белорусским ансамблем — "Сябры". Прославился как автор музыки и песен к произведениям "Баллада о сожжённой деревне", "Белый дом над морем", "Дазволь цябе любіць (белор.)".

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