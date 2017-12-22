СБ ООН снова ужесточил санкции против КНДР

Совбез "самым решительным образом" осудил запуск ракеты, а также подчеркнул в ультимативной форме, что Северная Корея "не будет проводить дальнейших пусков".

Совет Безопасности ООН 22 декабря ужесточил санкции в отношении Северной Кореи в ответ на проведённое 29 ноября испытание баллистической ракеты, ограничив поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав от всех государств выслать северокорейских мигрантов. Подготовленный США проект резолюции поддержали все 15 стран — членов СБ, включая Россию и Китай, сообщает агентство Рёнхап.

В документе Совбез "самым решительным образом" осудил запуск ракеты, а также подчеркнул в ультимативной форме, что Северная Корея "не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций".

Документ стал уже четвёртой резолюцией по КНДР с начала года и третьим решением об ужесточении санкций за 12 месяцев. Сразу после голосования постпред США при ООН Никки Хейли поблагодарила делегации других государств за поддержку резолюции.