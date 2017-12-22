Перестарался. Хоккеист из петербургского СКА откусил себе язык во время матча

Молодой хоккеист из Москвы Влад Цицюра, игравший за "СКА-1946" в матче против "Красной армии", полностью откусил себе язык в результате схватки с другим игроком. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что команда, за которую играл получивший травму спортсмен, проиграла со счётом 3:1.
Молодому хоккеисту же предстоит операция, и пока не известно, удастся ли хирургам вернуть спортсмену жизненно важный орган.
По данным канала, спортсмену 18 лет и до травмы он успел отыграть 38 матчей.
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