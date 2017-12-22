На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа прошли массовые беспорядки

Демонстранты поджигали покрышки, забрасывали военных бутылками с зажигательной смесью и камнями.

Массовые беспорядки произошли на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

По данным ведомства, примерно 3,7 тысячи палестинцев приняли участие в столкновениях с армией Израиля. В результате беспорядков пострадали шесть человек.

Напомним, стычки в ряде районов Иерусалима возникли после того, как президент США Дональд Трамп признал город столицей Израиля. Вслед за этим заявлением возобновились запуски ракет по государству из сектора Газа.