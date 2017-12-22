На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа прошли массовые беспорядки

Массовые беспорядки произошли на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.
По данным ведомства, примерно 3,7 тысячи палестинцев приняли участие в столкновениях с армией Израиля. В результате беспорядков пострадали шесть человек.
Напомним, стычки в ряде районов Иерусалима возникли после того, как президент США Дональд Трамп признал город столицей Израиля. Вслед за этим заявлением возобновились запуски ракет по государству из сектора Газа.
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